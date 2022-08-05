معهد النفط الوطني: نسعى لتنفيذ مشروع توطين دراسات البيئة وعلوم الأرض

ثمّن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما يقوم به معهد النفط الليبي من خطوات للنهوض وتطوير العمل به، مؤكدين دعمهم التام للجنة إدارته، لأهمية المعهد للقطاع لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات بشرية زاخرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة إدارة معهد النفط الليبي أمس الخميس.

وناقش الاجتماع الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل بالمعهد.

وتطرق الاجتماع إلى أداء المعهد فيما يتعلق بتقديم خدماته للشركات النفطية، إذ أوضح مسؤولو المعهد أنه تم تقديم مقترحات لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مشروع توطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة وعلوم الأرض، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية سعيا لنقل المعرفة ومواكبة التقنيات الحديثة في هذا المجال،

كما أوضحت لجنة إدارة معهد النفط الليبي أن المعهد بصدد تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي لتقنيات النفط والغاز والطاقة المستدامة TOG 2023 تحت شعار “نحو تحول فعال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المستدامة”.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار, وحسين صافار، ومسعود موسى، وحضر عن جانب معهد النفط الليبي كل من رئيس لجنة الإدارة كمال المنتصر، وعضو لجنة الإدارة ربيعة مقيق.