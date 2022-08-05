خلال لقائه نورلاند.. الكبير يؤكد التزام «المركزي» بتعزيز شفافية الإنفاق العام

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التزام المصرف بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الانفاق العام.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، في مقر السفارة الأميركية في تونس، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع فيسبوك.

– تباين بيانات «المركزي» و«المالية» حول الإيراد والإنفاق خلال 7 أشهر

وتناول الاجتماع «زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي».

من جانبه، أشاد نورلاند بجهود المصرف لرفع معدلات الإفصاح والشفافية.