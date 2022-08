زينينغا لـ المنقوش: داعمون للانتخابات الوطنية وفق إطار دستوري متفق عليه

ليبيا- تدارست وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية “ريزدون زينينغا” مستجدات الأوضاع السياسية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد نقل عن “زينينغا” تجديده الالتزام بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون ويملكون زمامها، لبناء السلام وضمان إجراء انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه.

وأضاف “زينينغا”: إن هذا الإطار يجب أن يكون متناسقًا مع مخرجات مؤتمرات برلين 1 و2 ودعم الاستقرار في ليبيا وباريس لتعزيز الاستقرار والازدهار في كل ربوع البلاد، فيما شددت المنقوش على ضرورة عدم تسيس الأعمال والخدمات الإنسانية لأي سبب كان.

