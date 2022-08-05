شاهد في «الحصاد»: تبعات «حادث بنت بيه» والمكالمة المسربة لحويلي

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV)، الجمعة، الضوء على تبعات حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، والذي أعاد فتح ملف تهريب الوقود في الجنوب.

كما تطرقت الحلقة أيضا إلى انتخابات المجلس الأعلى للدولة، والتي أسفرت عن تولي خالد المشري رئاسة المجلس لولاية خامسة، مركزة على المكالمة الهاتفية المسربة لعضو المجلس عبدالقادر حويلي، الذي تحدث عن «شراء أصوات» عدد من الأعضاء.

– حويلي يعتذر لمجلس الدولة وزميله ناجي مختار بعد تسريب مكالمة هاتفية

– مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

وتناولت أيضا قرار المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش، حل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة عسكرية.