ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الخميس بمكتبه كارولين هورندال سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، واستعراض جهود المصرف ورؤيته بشأن الإفصاح والشفافية في البيانات المالية والإنفاق العام.

