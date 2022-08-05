الغدامسي: الإقصاء بعد 2011 أضر بالجهاز الإداري للدولة

قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس التخطيط الوطني مدحت الغدامسي، إن قرارات الإقصاء وتغييب الخبرات بعد فبراير أثرا سلبًا على الإدارات في ليبيا بشكل عام، و الجهاز التنفيذي في ليبيا بعد 2011 لازال متخبطًا في الإدارة بسبب تغييب الخبرات التي كان من المفترض الاستفادة منها في ليبيا.

أضاف في تصريحات صحفية أن قرارات الإقصاء التي تمت بعد 2011 أضرت الإدارة العامة في ليبيا وتقلبات المناصب والنزاعات السياسية والمحلية التي حدثت، وبعد 2011 لم نشهد استقرار في الإدارة أو في النشاط الاقتصادي بالنسبة للدولة بشكل عام سواء في ممارستها للنشاط الاقتصادي أو في إشرافها وإدارتها للاقتصاد على القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه في السنوات الماضية عند حدوث إشكالية الاعتمادات كان من الواضح أن الدولة مغيبة وأن معرفتها بمجريات الأمور تتم بعد حدوث المشكلة والأزمة، و دائمًا نحن في إدارة أزمات بدلاً من إدارة دولة وبالتالي نحن بحاجة لتفكير خارج الصندوق.