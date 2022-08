الكيلاني توجه بالعمل على مواجهة حالات الانتحار المسجلة في بعض المناطق

ليبيا- عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني اجتماعًا عاجلًا مع رئيس لجنة إدارة مركز الدراسات الاجتماعية هيثم الصويعي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد تكريس الاجتماع لمتابعة مستجدات حالات الانتحار المسجلة في بعض المناطق.

ونقل البيان عن الكيلاني توجيهها المركز وفريق الدعم النفسي في الوزارة بتشكيل فرقة بحث مشتركة لدراسة هذه الحالات والوقوف على أسبابها وإجراء مسوحات وبحوث اجتماعية حولها.

