نقيب الخبازين: اطمئنوا فالخبز خالٍ من المادة المسرطنة

قال نقيب الخبازين “بوخريص محمد”، إنه منذ صدور قرار بحظر توريد مادة برومات البوتاسيوم ونحن نعمل بهذا وفق إجراءات منظمة.

وأشار بوخريص في تصريحات صحفية إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكد بعد أخذ عينات من أكثر 400 مخبز في 50 مدينة عدم وجود هذه المادة المحظورة.

وأضاف أنه قد تكون المادة التي وجدت في التحاليل الأخير جاءت من الماء المضاف للدقيق وهذا أمر فني يعلمه أهل الاختصاص.

ولفت أيضا إلى تقرير سابق من مختبرات البحوث بكلية الصحة التابعة لجامعة بنغازي بعد فحص عينات من 15 مخبزا بأن مادة برومات البوتاسيوم لا توجد في هذه العينات.

ونوه إلى أن هناك اجتماعا صباح غد بمقر وزارة الاقتصاد يضم نقابة الخبازين وهيئة الرقابة على الأغذية والحرس البلدي للنظر في وجود المادة وطمأنة المواطنين.

وأوضح أن هناك عينات أخرى في انتظار نتائجها للتأكيد على وجود المادة في الدقيق قد يعلن عنها في اجتماع السبت.