ليبيا – كشفت وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال عن تسلمها المخصصات المالية لمكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في مراكز العزل والفلترة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى إن الاستلام أتى في إطار الوفاء بوعود رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مبينًا قيام وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال بإحالة الأموال اللازمة لصرف المكافآت البالغة 150 مليون دينار لحساب وزارة الصحة بالحكومة.

ووفقًا للبيان شدد القسم المالي بالوزارة على مراجعة إدارة الطوارئ لاستيفاء المستندات والنواقص المطلوبة للبدء بإجراءات الصرف وإيداع الأموال بحسابات المستفدين.

The post صحة تصريف الأعمال: قرب صرف مكافآت العاملين بمراكز العزل والفلترة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية