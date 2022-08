وزير داخلية تصريف الأعمال المكلف يبحث مع هارندال ملف الانتخابات والهجرة غير الشرعية

ليبيا – استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي أمس الخميس سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى ليبيا كارولين هارندال، بحضور رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة العميد يوسف الرابطي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عدد من المواضيع من أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وموضوع الانتخابات، وملف الهجرة غير الشرعية، والتدريب التخصصي والرفع من مستوى الأداء، والمنافذ البرية، والانتربول الدولي، وتأشيرة الدخول للأراضي البريطانية.

من جانبه، أعرب الوزير عن عميق امتنانه لهذه الخطوة لما لها من آثار إيجابية تعود بالنفع المشترك بين البلدين.

ومن جهتها، أشادت السفيرة بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مبديةً استعداد بلادها للتعاون المثمر وفق المعايير الدولية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الأمني.

