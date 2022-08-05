مدير أمن سبها: يشتبه تورط الحرس في حادثة السطو المسلح على سيارة السيولة المالية

العنوان – سبها

كشف مدير مديرية أمن سبها حسن العياط أنه يشتبه تورط الحرس في حادثة السطو المسلح على سيارة سيولة مالية لتي تقدر بـ700 ألف دينارفي المدينة.

وأضاف العياط في تصريحات صحفية أن التحقيقات مازالت متواصلة، مؤكدًا وجود تضارب في الأقوال وأنه يتوقع أن تكون مدبرة بين الحرس والسارقين.

ونفى مدير الأمن الأخبار التي تتحدث عن القبض على المجرمين واسترجاع المبلغ المالي المسروق، مؤكدًا أنه تم توقيف مسؤولين بالمصرف.

وكانت مجموعة مسلحة قامت الأربعاء بالسطو على سيارة تقل سيولة مالية من فرع المصرف المركزي في سبها إلى مصرف الجمهورية وسط المدينة.