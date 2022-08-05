قوات أسامة الجويلي تسيطر على مقر الدعوة الإسلامية التابع للدبيبة

أكدت مصادر متطابقة في طرابلس أن قوات تابعة لرئيس غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي سيطرت على مقر الدعوة الإسلامية ومحيطها غرب العاصمة بعد اشتباكات مع عناصر من القوة المتحركة.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف القوة المتحركة بمحيط الدعوة الإسلامة، ما أجبر عناصر القوة على الانسحاب من مواقعها.

يذكر أن مقاطع فيديو تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي للاشتباكات التي تنذر بمزيد التوتر خلال المرحلة المقبلة في ظل تنازع الصلاحيات حكوميا.