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السفير الأمريكي لـ«الكبير»: أُثنى على جهودك في رفع معدلات الإفصاح والشفافية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد مصرف ليبيا المركزي، بأن زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، أبرز محاور اجتماع الصديق عمر الكبير محافظ المصرف مع ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، بمقر السفارة الأمريكية في تونس.

وخلال الاجتماع، شدد الكبير، على إلتزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام.

وبدوره أثنى ريتشارد نورلاند، على جهود المصرف المركزي في رفع معدلات الإفصاح والشفافية، وفقا لبيان المصرف المركزي.

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الكبير المصرف المركزي تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ناقش نورلاند

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صحيفة الساعة 24

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