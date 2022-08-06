سميو: هناك إقبالًا متزايدًا على تلقي اللقاحات ضد كورونا

عنوان – طرابلس

أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن هناك إقبالًا متزايدًت على تلقي اللقاحات من قبل المواطنين بعد فترة من الانخفاض امتدت عدة أشهر.

وأوضح سميو، أن ارتفاع نسبة الإقبال على التطعيمات جاء بعد زيادة عدد الحالات المصابة خلال الأيام الماضية.

وأضاف مدير الإدارة أن معظم الحالات التي تم تسجيلها كانت خفيفة باستثاء تلك التي تترافق مع أمراض مزمنة أخرى.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 82 إصابة جديدة في التحديث اليومي للوضع الوبائي ليوم الخميس من أصل 348 عينة ونسبة الحالات الموجبة 23.5%.