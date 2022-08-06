رئيس لجنة الخارجية ببرلمان المملكة المتحدة يتهم الكبير بدعم للمليشيات

استنكر رئيس لجنة الخارجية في برلمان المملكة المتحدة ” توم توغندهات ” دعم حكومة إنجلترا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ”

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له اتهم فيها محافظ المصرف المركزي بدعم المليشيات

وفي سياق متصل ، أفاد مصرف ليبيا المركزي اليوم ، بأن زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، كانت أبرز محاور اجتماع الصديق عمر الكبير محافظ المصرف مع ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، بمقر السفارة الأمريكية في تونس.

وخلال الاجتماع، شدد الكبير، على إلتزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام.

وبدوره أثنى ريتشارد نورلاند، على جهود المصرف المركزي في رفع معدلات الإفصاح والشفافية، وفقا لبيان المصرف المركزي