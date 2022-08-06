الرقابة على الأغذية: نطالب النائب العام بالتحقيق في المعلومات المغلوطة لاستخدام برومات البوتاسيوم في الخبز

طالب مركز الرقابة على الاغذية والادوية النائب العام بتشكيل لجنة لفتح تحقيق لما ينشر من معلومات مغلوطة تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي قد أثارت الهلع و الخوف عن وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلة في تصنيع الخبز .

جاء ذلك في بيان تم نشره على صفحة المركز الرئيسية بموقع فيسبوك . أضاف فيها أن المركز قام بما عليه من اختصاصات لفرض الرقابة الفاعلة على السلع والمنتجات الغذائية والدوائية الموردة عبر المنافذ الرسمية ، وايضا الرقابة على المنافذ الداخلية من خلال سحب عينات منها وإخضاعها للتحليل للتأكد من سلامتها ،

وأضاف البيان ، قام المركز بتكليف لجنة متخصصة من فرع طرابلس للكشف عن وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلة في تصنيع الخبز المتداول محليا ،

مشيرا الى أن المركز قد أصدر تعليماته لكافة المراكز التابعه له المنتشرة بفروع ليبيا بسحب عينات من الدقيق والمخابز . مؤكدا انه تم جمع 404 عينة من الخبز ، و41 عينة من مصانع الدقيق و 10 عينات من المحسنات وتم جمعها جميعا وارسالها لفرع طرابلس للتأكد من خلوها من مادة برومات البوتاسيوم .

كما تم التنسيق بين فرع المركز ببنغازي وبجامعة بنغازي ايضا وايضا حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لسحب عينات واحالتها للمختبرات .

وأكد البيان ان النتائج النهائية أفادت بأن جميع العينات التي تم سحبها خالية تماما من مادة برومات البوتاسيوم . مضيفا بأنه على الرغم من كل الاجراءات والنتائج التى تم التوصل لها تفاجىء المركز بأخبار تتداول عبر ورود تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي تتضمن إثبات وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في الدقيق والخبز المتداول محليا ،

مؤكدا ان هذه المعلومات لم ترد اليهم كجهة رقابية مختصة . لذلك قام المركز باتخاذ موقف حازم حيال الاخبار والمعلومات المتداولة وذلك بعقد مؤتمر صحفي للتوضيح وطمأنة المواطنين عن ماينشر من معلومات مغلوطة .

كما أكد البيان في ختامة بمطالبة النائب العام باتخاذ مايمكن من إجراءات للتحقيق فيما ورد من معلومات تفيد بوجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز والدقيق.

مشددا بأن المركز قد قام بكافة الاجراءات والاختبارات للتأكد من خلو المادة المسرطنة بالدقيق والخبر ، مؤكدا بأنه على استعداد تام للتعاون مع مكتب النائب العام لتقديم كافة المعلومات والادله التي تخص هذه الشأن .