امغيب: عبث العائلة الحاكمة وتجار الأزمات وصل إلى خبز المواطن

انتقد عضو مجلس النواب ” سعيد امغيب ” أمس الجمعة، الأخبار التي تفيد بوجود برومات البوتاسيوم المسرطنة في المخابز

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” رفض فيه وصول ما أسماها العائلة الحاكمة إلى خبز المواطن وقوته.

وقال عضو النواب :”أن يصل عبث العائلة الحاكمة الفاسدة والسراق والسماسرة وتجار الأزمات والاعتمادات الذين يعملون معها وتحت رعايتها إلى خبز المواطن وقوته اليومي هذا ما كنا نخشاه ونحذر منه”.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد أكد خلو كافة النتائج المجهرية والتحليلات من وجود مادة برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق والخبز.

وأوضح المركز عبر مؤتمر صحفي عقد الجمعة بطرابلس أن جهات غير متخصصة قامت بإرسال عينات لخارج البلاد بطرق غير شرعية