إيطاليا: تفعيل خطة وطنية لاستقبال جرحى انفجار حادثة بنت بية

أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة عن تخصيص 3 مليون يورو من أجل ” ضمان تنفيذ تدخلات استثنائية وعاجلة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين” ، بشأن حادثة انفجار شاحنة نقل الوقود بمنطقة الزوية التابعة لمدينة أوباري جنوب ليبيا يوم الاثنين الماضي والتي أسفرت عن قتلى والعديد من الجرحى.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أنه سيتم تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد للكشف عن توافر الأسرة المتاحة على الأراضي الوطنية، وتحديد طريقة تنظيم الخدمة الوطنية الكافية لنقل المصاب إلى إيطاليا.

ونوهت إلى أنه تم تخصيص ثلاث ملايين يورو لهذا التدخل، على أن يدفعها الصندوق لحالات الطوارئ الوطنية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي