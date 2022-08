نقيب الخبازين: مادة برومات البوتاسيوم التي وجدت في التحاليل الأخيرة قد تكون جاءت من الماء

ليبيا – قال نقيب الخبازين بوخريص محمد إنه منذ صدور قرار حظر توريد مادة برومات البوتاسيوم والنقابة تعمل على بالقرار وفق إجراءات منظمة.

محمد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أوضح أن بناء على تقرير هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية بداية العام الجاري بعد أخذ عينات من أكثر 400 مخبز في 50 مدينة أثبت عدم وجود هذه المادة المحظورة.

وأضاف:” قد تكون المادة التي وجدت في التحاليل الأخير جاءت من الماء المضاف للدقيق وهذا أمر فني يعلمه أهل الاختصاص”.

وأشار إلى أن هناك أيضا تقرير سابق من مختبرات البحوث بكلية الصحة التابعة لجامعة بنغازي بعد فحص عينات من 15 مخبزا بأن مادة برومات البوتاسيوم لا توجد في هذه العينات.

وتابع محمد حديثه:” هناك اجتماع غدا صباحا بمقر وزارة الاقتصاد يضم نقابة الخبازين وهيئة الرقابة على الأغذية والحرس البلدي للنظر في وجود المادة وطمأنت المواطنين”.

نقيب الخبازين لفت إلى أن هناك عينات أخرى في انتظار نتائجها للتأكيد على وجود المادة في الدقيق قد يعلن عنها في اجتماع السبت.

