خلال اجتماعها مع إدارة مؤسسة النفط.. الوطنية للحفر: وضع استراتيجية جديدة تحقق المستهدف

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مع الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة، و تأثير قلة الميزانيات على نشاط الشركة في مجال حفر وصيانة الآبار .

وأكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة وضع رؤيا عمل جديدة للشركة بما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها والمنافسة في سوق العمل في مجال الحفر، خاصة وأن الشركة تمتلك من الكفاءات والحفارات ما يؤهلها لذلك، مجددين دعمهم التام للشركة والعمل على حلحلة كل ما يعيق تقدمها .

كما أوضح مسؤولي الشركة أنهم عازمون على وضع استراتيجية تهدف الي استيعاب حجم متطلبات السوق المحلي بما يتناسب مع خطط الشركات المشغلة , وتحسين وتطوير اسطول الشركة من الحفارات , والدخول في مجال الأعمال البحرية في المستقبل القريب .

ويشار الى أنه قد حضر الاجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ممثلا في كل من، الدكتور خليفة عبد الصادق، واحمد عمار ,وحسين صافار, أما عن جانب الوطنية للحفر حضر كل من رئيس لجنة الإدارة عبدالمولى ابوفايد وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من المدراء العامون بالشركة. وفقا لما تم نشره على صفحة المؤسسة على موقع فيسبوك. .