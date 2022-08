الكبير لـ “نورلاند”: المركزي ملتزم بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز شفافية الانفاق العام

ليبيا – اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اليوم الجمعة مع ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بمقر السفارة الأمريكية في تونس زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

الكبير أكد بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي إلتزام المصرف بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام.

بدوره، أثنى ريتشارد نورلاند على جهود المصرف المركزي في رفع معدلات الإفصاح والشفافية.

