ضبط مركبة آلية مسروقة في عين زارة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، يوم الجمعة، ضبط مركبة آلية مسروقة بمنطقة عين زارة.

وذكرت المديرية في بيان، أن دورية تابعة لقسم مرور عين زارة تمكنت من ضبط السيارات المسروقة، مشيرة إلى أن السيارات مطلوبة لمركز شرطة الهضبة حيث جرى تسليم مركبة رفقة سائقها للمركز من حيث الاختصاص.

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ضبط مركبة آلية بواسطة قسم مرور أبوسليم

من جهة أخرى، تمكن أعضاء قسم مرور أبوسليم من ضبط مركبة آلية النوع «هونداي سوناتا» سوداء اللون مبلّغ عنها في حادث سير في 13 مايو الماضي، هذا وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة حيال الضبطية وإحالتها للقسم من حيث الاختصاص.

السيارة المسروقة بعد ضبطها في عين زارة، 5 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)