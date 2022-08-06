أول تعليق لـ “ربيعة أبوراس” حول اشتباكات طرابلس

العنوان-طرابلس

في أول تعليق لها حول اشتباكات طرابلس قالت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراس: “انطلق خطاب الجاهلية من جديد غرب طرابلس منتشيا تحت أصوات المدافع”.

وأضاف أبوراس: “إن خطابات التحرير والسيطرة والوهم الممزوج بحق الدفاع عن حقوق ومصالح العامة والقضاء على الفساد والفاسدين تعالت على منصات عكاظ بوك”.

وتابعت: “جاري تجهيز الأصنام والمعابد ودق الطبول واحتساء الخمر ونحر الجمال والهرج والمرج”.

وقالت أبوراس: “الشعوب تبحث عن سبل تعزيز ما وصلت إليه من خطط مستقبلية، ونحن نبحث عن سبل تعيد الكرة الأرضية للعصور المظلمة” على حد وصفها.

وشهدت العاصمة طرابلس من ساعات الصباح الأولى اليوم السبت اشتباكات مسلحة بين القوات التابعة لمدير جهاز الاستخبارات المقال لواء أسامة جويلي والقوة المتحركة بمحيط مقر الدعوة الاسلامية.

وبحسب شهود عيان لم تسفر الاشتباكات التي استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة عن سقوط قتلى أو جرحة لاسيما بين المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء (444 قتال) تدخل من أجل فض النزاع وعاد الهدوء إلى العاصمة، طرابلس، بعد ساعات من الاشتباكات المسلحة بين قوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة الجويلي والقوة المتحركة التابعة للدبيبة بالقرب من مقر الدعوة الإسلامي.