سميو: ارتفاع نسبة الإقبال على التطعيمات جاء بعد زيادة الإصابات بكورونا

ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو بوجود إقبال متزايد على تلقي اللقاحات من قبل المواطنين بعد فترة من الانخفاض امتدت عدة أشهر.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن ارتفاع نسبة الإقبال على التطعيمات جاء بعد زيادة عدد الحالات المصابة خلال الأيام الماضية؛ لافتا إلى أن معظم الحالات التي تم تسجيلها كانت خفيفة باستثاء تلك التي تترافق مع أمراض مزمنة أخرى.

