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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 06 اغسطس 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 06 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على اغلب المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا ، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى فليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة على غدامس والحمادة والجفرة بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:01)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:24).

لا يتوفر وصف للصورة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 2022-08-06 F-270-001 أيام الجوية المناطق .الساحلية نسبياً مناطق ليبيا الأجواء معتدلة المناطق ت-سهل الجفار قليلة السحب. شمالية غربية معتدلة السر تتراوح على :السماء صافية شرق الصباح الباكر باقي المناطق تتحول بعض .المناطق 82-23(م -الحمادة: السحب الخفيفة والمعتدلة على غدامس والحمادة والجفرة بينما تكون جنوبية شرقية حالة :السماء السحب احيانا :الرياح معتدلة لسر درجات القصوى الجفر قسبها حالة السماء صافية إلى شماليا شمالية شرقية درجات الحرار القصوى على اغلب المناطق مابين (41-37) وتسجل اج مدينة رابلس الشمس اليو شروق (06:24) السماء: صافية شمالية شرقية معتدلة القصوى تتراوح ..مابين)33‏'‏

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