وزارة الداخلية: ضبط 14 متهما في قضايا جنائية بالجفارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 14 شخصا مطلوبين على ذمم قضايا جنائية مختلفة لدى مراكو الشرطة في مديرية أمن الجفارة.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن ضبط المتهمين جرى عبر إنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية داخل منطقة الجفارة بموجب الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مدير أمن الجفارة ومن خلال عمل القافلة الأمنية المشتركة وقسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة ومراكز الشرطة ووحدات المرور بمديرية أمن الجفارة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.