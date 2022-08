مدير أمن سبها: عملية السطو على سيارة نقل الأموال مدبرة بين الحرس واللصوص

ليبيا – أكد مدير مديرية أمن سبها حسن العياط أن التحقيقات مازالت متواصلة بخصوص حادثة السطو المسلح على سيارة سيولة مالية بسبها.

العياط وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن هناك تضاربا في الأقوال وأن الشكوك تحوم حول الحرس، مشيرا إلى أن سرقة السيولة المالية التي تقدر بـ700 ألف دينار مدبرة بين الحرس والسارقين.

ولفت مدير مديرية أمن سبها إلى أنه لا صحة لما يتداول من أخبار حول القبض على المجرمين واسترجاع المبلغ المالي المسروق.

