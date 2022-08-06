الحبيب: مايقوم به جويلي ” بلطجة عصابات”

اتهم وزير الثقافة الأسبق ” الحبيب الأمين، اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، بأنه يمارس أعمال البلطجة في الدولة لفرض حصته في السلطة.

وقال «الأمين»، في تغريدة له عبر تويتر، «ليس الوضع مثاليا ولا البلاد بخير والشعب مش ناقص نكد والدولة التي نريد لم تؤسس بعد».

وأضاف زاعما بقوله «الجنرال الصعلوك في الرجمة وبرلمان عقيلة هو برلمانه وجيشه لاولاده والمحرك مصري ومجلس المشري منصة الاخوان وتحركه تركيا»، حسب وصفه

واختتم قائلا «‏الانتخابات هي الحل»، متابعا «‏بندقيتك ⁧‫ياجويلي‬⁩ لفرض حصتك بالسلطة هي بلطجة عصابات ⁧‫كفاك عبث‬⁩»، حسب ادعائه.