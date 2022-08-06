سفير هولندا للجنة تقصي الحقائق النيابية الليبية: ندعم توحيد المؤسسات في البلاد

أكد سفير هولندا لدى ليبيا “دولف هوجوونينج” خلال اجتماعه مع لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب على دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسات في دولة ليبيا، ودور مجلس النواب في هذا الصدد، مشيداً بجهود مجلس النواب في العمل على قانون مكافحة العنف ضد المرأة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن سفير هولندا أكد على عمق العلاقات مع ليبيا وأعرب عن سعادته بزيارة مدينة بنغازي، وزيارته الأولى لمقر مجلس النواب بالمدينة .

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التقارير الصادرة عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وأكد رئيس اللجنة يوسف العقوري على استقلالية اللجنة وضرورة استمرارها في عملها والعمل على جمع الحقائق حول كل الوقائع التي يشتبه في كونها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أكد على أهمية التعاون مع الجانب الهولندي في مجال التحقيقات البرلمانية .

وبين أعضاء اللجنة أن مجلس النواب يولي ملف الهجرة وحوكمتها أهمية بالغة وهو على تواصل مستمر مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، كما أن الاستجوابات التي وُجهت للحكومة قبل سحب الثقة تناولت هذا الملف لاسيما الانتهاكات ضد المهاجرين وضحايا الاتجار بهم، كما يضطلع مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بمجلس النواب الليبي بهذا الملف ويعمل على اجراء الابحاث والتحليلات بشأنه.

واستعرض أعضاء اللجنة أهم الوقائع ذات الأولوية منها أحداث حرق مطار طرابلس وأحداث براك الشاطيء ومرزق و وغرغور وأيضا إعدام الجرحى في مستشفي غريان وأحداث ترهونة والمقابر الجماعية، حيث صحح أعضاء اللجنة بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الجانب، وتم التطرق أيضًا إلى ملف العنف ضد المرأة والتشريعات ذات العلاقة وفي هذا الاطار أكدت اللجنة على ضرورة التمييز بين الوقائع الجنائية المحضة والتي لا ترقى إلى الجرائم الدولية وبين انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على الاستمرار في التنسيق المباشر وكذلك التعاون مع بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري وعضوية كلاً من مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب أشرف المبروك الدوس ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث عبدالواحد اللافي ومندوب مجلس النواب لدى المحكمة الجنائية الدولية سالم الأوجلي ونائبه سفير هولندا “فيفيان هاوخن”.

الجدير بالذكر أن هولندا تشارك سويسرا والأمم المتحدة فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.