«الخارجية» تدعو لتحرك «عاجل» و«فاعل» لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى «التحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحمُّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له».

وأعربت الوزارة في بيان عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال»، مجددة «موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».

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