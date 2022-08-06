ضبط 14 مطلوبا على ذمم قضايا جنائية بمنطقة الجفارة

العنوان-الجفارة

تمكن أعضاء القافلة الأمنية المشتركة بمنطقة الجفارة من ضبط 14 شخصا من المطلوبين على ذمم قضايا جنائية مختلفة لدى مراكز الشرطة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية جاء ذلك من خلال عمل القافلة الأمنية المشتركة وقسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة ومراكز الشرطة ووحدات المرور بمديرية أمن الجفارة بإنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية داخل منطقة الجفارة.

ولفتت الداخلية في بيان لها إلى أن ذلك جاء بناء على الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مدير أمن الجفارة.

وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.