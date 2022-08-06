بوراص: خطاب الجاهلية انطلق من جديد غرب طرابلس

في أول تعليق لها حول اشتباكات طرابلس قالت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراس: “انطلق خطاب الجاهلية من جديد غرب طرابلس منتشيا تحت أصوات المدافع”.

وأضاف أبوراس: “إن خطابات التحرير والسيطرة والوهم الممزوج بحق الدفاع عن حقوق ومصالح العامة والقضاء على الفساد والفاسدين تعالت على منصات عكاظ بوك”.

وتابعت: “جاري تجهيز الأصنام والمعابد ودق الطبول واحتساء الخمر ونحر الجمال والهرج والمرج”.

وقالت أبوراس: “الشعوب تبحث عن سبل تعزيز ما وصلت إليه من خطط مستقبلية، ونحن نبحث عن سبل تعيد الكرة الأرضية للعصور المظلمة” على حد وصفها.

وشهدت العاصمة طرابلس من ساعات الصباح الأولى اليوم السبت اشتباكات مسلحة بين القوات التابعة لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية لواء أسامة جويلي والقوة المتحركة بمحيط مقر الدعوة الاسلامية.