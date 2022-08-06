مركز الرقابة على الأغذية يكشف حقيقة وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الدقيق والخبز المتداول في الأسواق خالي تماما من برومات البوتاسيوم.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تكليف فروع ومكاتب المركز المنتشرة بكافة مناطق ومدن ليبيا للقيام بجولات تفتيشية لسحب عينات من مادة الدقيق والخبز المتداولة في الأسواق المحلية ومن أماكن مختلفة والتي بلغت 404 عينة.

وبين المركز أن العناصر المختصة بفرع طرابلس تولت فحص العينات وتأكدت من أن جميعها خالية تماما من برومات البوتاسيوم.

وأعرب المركز عن استغرابه قيام بعض الجهات بتسريب مثل هذه الأخبار التي أحدثت ربكة وهلع بين المواطنين واستخدامها من بعض التجار والدول المنافسة لغرض الاستفادة المادية بدون الإفصاح عنها بشكل رسمي وأمام المواطنين كما أعرب المركز عن استغرابه عدم قيام هذه الجهات بمشاركة المركز المعلومات التي بحوزتهم حول ثبوت وجود مادة برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق والإفصاح ع الآلية التي تمت بها عملية جمع العينات ومصادرها وطرق سحبها وأصنافها وعلامتها التجارية حتى يتم إثبات هذه النتائج بصورة قطعية نافية للجهالة نظرا لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية وأخلاقية.

وأعلن المركز أنه على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات الني تهدف إلى حماية المستهلك ومشاركتها المعلومات التي لديه بخصوص الأخبار المتداولة حول وجود برومات البوتاسيون في مادة الدقيق خدمة للصالح العام.

وأشار المركز إلى أنه قد استشعر بأخطار مثل هذه المواد والقيام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع وحظر توريد مثل هذه المواد والتي استجابت بدورها في هذا الشأن وقامت باتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

وشدد المركز على أنه ينأى بنفسه عن أي تجاذبات سياسية ونافسة بين التجار والدول المنافسة الأمر الذي يؤثر سلبا على مصلحة المستهلك.