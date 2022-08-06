أجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد ورطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على اغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-35)مْ.

في حين تكون السماء في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-32)مْ .

أما في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى فليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة على غدامس والحمادة والجفرة بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-41)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء: صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(36-39)مْ.