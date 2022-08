الترجمان: الأطراف السياسية لا يهمها إلا اللعب على مصالح المواطنين والاستفادة من مآسيهم

ليبيا – أكد رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات خالد الترجمان أن الجنوب مُهمّش تاريخيًا، وتلك المناطق تعيش في حالة من الفقر والعوز، وأن الجنوب كان ضحية دائمًا لمسائل عديدة، سواء في الصدام مع دول الجوار أو محاولات التجنيس وغيرها.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” لفت إلى أن الأطراف السياسية لا يهمها إلا اللعب على مصالح المواطنين، والاستفادة من مآسيهم، خاصة في الجنوب.

وتابع الترجمان: “الجنوب يعاني دون النظر من جانب السلطات أو الأجسام السياسية والحكومات منذ السنوات العشر الماضية”.

