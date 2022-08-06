وزارة الصحة: إيفاد أربع حالات من مصابي بنت بية للعلاج في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إيفاد أربع حالات من ضحايا انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة إلى دولة إيطاليا.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، أشرف اليوم السبت، على إيفاد أربع حالات من ضحايا انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة إلى إيطاليا، بحضور نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية أنه جرى إيفاد الحالات عبر مطار معيتيقة الدولي، لتلقي العلاج داخل عدد من المستشفيات الإيطالية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الجمعة وصول 6 حالات من مصابي انفجار بنت بيّة إلى مستشفيات الدولة التركية والبدء في تلقي العلاج اللازم لهم.