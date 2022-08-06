إرسال 4 مصابين في حادث بنت بية إلى إيطاليا للعلاج

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إرسال أربع حالات من مصابي حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى إيطاليا.

وأشرف وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية السيد توفيق الدرسي، صباح اليوم، على عملية إيفاد الحالات الأربعة من مطار معيتيقة الدولي، بحضور نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا، حسبما أعلنت الوزارة في بيان.

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علاج الحالات في مستشفيات إيطاليا

ومقرر أن تتلقى الحالات العلاج داخل عدد من المستشفيات الإيطالية، بعد أن وجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لضحايا الانفجار، وفق البيان.

وصباح الإثنين الماضي وقع حادث بنت بية، الذي شهد تدافع مواطنين من أجل الحصول على الوقود، ما أدى إلى تسع حالات وفاة، وإصابة نحو 70 آخرين.

جانب من عملية إرسال 4 مصابين في حادث بنت بية إلى إيطاليا من مطار معيتيقة الدولي، 6 أغسطس 2022. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)

جانب من عملية إرسال 4 مصابين في حادث بنت بية إلى إيطاليا من مطار معيتيقة الدولي، 6 أغسطس 2022. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)