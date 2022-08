الأنصاري: الجنوب يفتقد وجود الدولة بشكل كامل والخدمات تكاد تكون معدومة

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي محمد الأنصاري إن الجنوب يفتقد وجود الدولة بشكل كامل، والخدمات تكاد تكون معدومة، ومن بينها توفر الوقود الذي ارتفع سعره بشكل كبير للغاية، ومن أسباب ارتفاع أسعاره ما يتعلق بالظروف الأمنية، وعدم جدية السلطات المركزية لإيجاد حل لتلك الأزمة، بالإضافة إلى وجود شبكات مستفيدة من تلك الأزمة.

الأنصاري وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد”، أضاف أن مسألة الوقود هي الوحيدة التي ظهرت على السطح نتيجة الحادث الأخير، مشددًا على أن الحالة والأوضاع في الجنوب سيئة للغاية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الشمال هو سوء إدارة، بينما يعاني الجنوب من التهميش.

