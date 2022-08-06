بالخير: نحتاج هيئة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث بعد حادثة بنت بيّة

دعا الدكتور هاشم بالخير، أستاذ الأمراض الصدرية، إلى إصلاح المنظومة الصحية في ليبيا، بعد حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية.

كتب قائلًا على فيسبوك: “الكارثة التي وقت في الجنوب الليبي وحالات الحروق، كلنا ندعم اخوتنا في الجنوب ونحن نعلم احتياج المواطن إلى الخدمات الصحية والخدمات الأساسية للحياة الكريمة ولكن الآن وفي ظل الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ماهي الحلول الحقيقية لكي لاتتكرر هذه الأزمة أو الكارثة مرة أخرى وفي أي مكان في ليبيا الوطن”.

وتابع قائلًا: “يجب انشاء (الهيئة الوطنية لإدارة الازمات والكوارث) والتي تعمل علي تقديم الدعم الاستراتيجي إلى النظم الصحية الوطنية لمنع الأزمات الصحية، وإدماج المجتمعات المحلية في الجهود الرامية إلى منع الأزمات الصحية

ودعم الترتيبات من أجل منع الأزمات الصحية والاستجابة لها، مع تعزيز قدرة الدولة خلال حالات الطوارئ الصحية، واختبار القدرات والعمليات المتعلقة بالاستجابة للأزمات الصحية من خلال عمليات المحاكاة، وتحفيز البحوث والابتكارات المركزة على الأزمات الصحية، مع تأمين التمويل المستدام للأعمال المتعلقة بالأزمات الصحية وضمان منح الأزمات الصحية أولوية على جداول الأعمال السياسية للدولة”.