شركة الكهرباء: انقطاع التيار جزئيا عن تاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي جزئيا عن منطقة تاجوراء جراء سقوط أشجار على أسلاك كهربائية بمنطقة طريق المصانع بتاجوراء.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن فنيي نقطة صيانة الضمآن توجهوا توجهوا إلى المكان المعلوم لتقليم الأشجار وإرجاع الأسلاك وإعادة توصيل التيار الكهربائي.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عناصرها عملوا يوم الخميس الماضي على خط الرحيبات رقم 1 المتغدي من محطة جادو مبينة أنه تم تغيير رأس كابل 240مم ض ع في الوحدة الحلقية في محطة بوابة الرحيبات وتم أنهاء العمل وتركيب الرأس وتغدية المحطة وشحن الخط.