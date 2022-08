أويصال: أنقرة لا ولن تعترف بحكومة باشاآغا وترفض منطق فرض الحكومات

ليبيا – أكد رئيس مركز الشرق الأوسط (أورسام) في أنقرة البروفيسور أحمد أويصال أن دعوة أنقرة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لزيارتها أتت في إطار سعيها لوحدة ليبيا وضمان علاقة وثيقة مع الأطراف الليبية كافة، للحيلولة دون وقوع صراعات مستقبلية تهدد استقرار البلاد، معتبرًا أن زيارة صالح بنت جسور الثقة بينه وبين المسؤولين الأتراك.

أويصال وفي حديث مع “العربي الجديد” قال: “أنقرة لا ولن تعترف بحكومة فتحي باشاآغا، وترفض منطق فرض الحكومات التي تتولى الحكم من دون انتخابات؛ لذلك تدعم التوجه إلى انتخابات عاجلة تفرز حكومة شرعية تمثل كل الليبيين”.

وشدد أويصال، المقرب من دوائر صنع القرار في تركيا، على أن ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا يفيد شرق ليبيا أكثر من غربها، وهذا الاتفاق سيستمر بتوافق مع الأطراف المختلفة في ليبيا.

أويصال ختم: “صالح قريب من مصر ويضمن مصالحها في شرق ليبيا؛ فتطور العلاقات التركية المصرية يؤثر إيجابًا على شرق ليبيا، كما أن علاقة تركيا الجيدة مع صالح وشرق ليبيا ستدفع باتجاه تحسين العلاقات التركية المصرية”.

