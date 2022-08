ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم إن مادة برومات البوتاسيوم تم حظرها من قبل الدول الليبية منذ عام 2005، ووزارة الاقتصاد جددت قرار الحظر.

الناعم أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين على أنه لم يتم ضبط أي مخبز يعمل بمادة برومات البوتاسيوم في عملية تصنيع الخبز.

وأشار إلى أنه تم اجراء الفترة الماضية مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جولات وأخذ عينات من الدقيق والعجين الموجود في كل المخابز بدقة كبيرة، وأكدوا أن النتائج كلها سليمة.

وطالب بتشكيل لجنة حيادية من قبل السلطة العليا لإعادة فحص عينات الخبز والتأكد مما إذا كانت تحتوي على مادة برومات البوتاسيوم.

كما نوّه إلى أن التناقض بين تقرير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية ومركز الرقابة على الأغذية حول وجود مادة برومات البوتاسيوم بالخبز أمر خطير.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع من يستخدم هذه المواد وسيستمر الجهاز في عمليات التدقيق في عملية التصنيع.

The post الناعم: مادة برومات البوتاسيوم تم حظرها من قبل الدول الليبية منذ عام 2005 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية