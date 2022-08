ليبيا – أكد مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية باسم المودي اعلان انطلاق انتخابات المجلس البلدي ترهونة، مشيراً إلى أنه لم يحدد موعد الاقتراع بعد لأن باب تسجيل الناخبين لازال مفتوحاً.

المودي قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه سيتم إغلاق باب تسجيل الناخبين نهاية هذا الشهر.

وأشار إلى أنه ستنطلق انتخابات 11 مجلسًا بلديًا من الجنوب والغرب والشرق بعد انتهاء انتخابات المجلس البلدي ترهونة.

وشدد على أنه تم الاتفاق مع إدارة تأمين الانتخابات بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات البلديات.

The post اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية: أعلنا انطلاق انتخابات المجلس البلدي ترهونة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية