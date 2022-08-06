ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 August, 2022

قرر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء تشكيل لجنة لإعداد مقترح بشأن زيادة مرتبات المستخدمين وفقا لكل درجة وظيفية بالشركة، على أن يكون الحد الأدنى 1200 دينار ليبي.

ونص قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 805 لسنة 2022، الي طالعته “الساعة 24″، على أن تشكل اللجنة برئاسة أبو القاسم الشاوش، وبعضوية كل من علي محمد البرشي ومحمود مادي عبدو وأبوبكر الزرقاني ومسعود المختار أبوراوي وسالم محمد المسلاتي.

ومنح القرار اللجنة مهلة أسبوع للانتهاء من إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها وتوصياتها على أن يرفع إلى رئيس مجلس الإدارة.