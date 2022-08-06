سكان منطقة الحطية يعلنون المشاركة في إغلاق الحقول النفطية

أعلن عدد من سكان منطقة الحطية في أوباري الوقوف إلى جانب باقي سكان الجنوب في «انتفاضتهم التاريخية من أجل تحسين الأوضاع»، مؤكدين أنهم سيشاركون في إغلاق جميع الحقول النفطية وإغلاق الطريق أمام السيارات المتجهة إلى هذه الحقول.

وشدد السكان في بيان مصور، اليوم السبت، على ضرورة تغيير الوضع الراهن في الجنوب، وذلك بعد أن تسببت حادثة انفجار صهريج للوقود في بلدية بنت بية، الإثنين الماضي، في غضب عارم لدى سكان الجنوب، إذ نتج عن الحادث وفاة 9 حالات وإصابة نحو 70 آخرين.

– شباب منطقة الفجيج يغلقون الطريق أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية

– عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية يوجهون رسالة إلى الحكومة ويعلنون 6 مطالب

– أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

إغلاق الطريق بين سبها وأوباري

والثلاثاء الماضي، أغلقت مجموعة من شباب منطقة الفجيج بخط الوادي الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية الواقعة بالمنطقة.

وفي يوم الحادث، هدد عدد من أهالي بلدة الوادي الأبيض في أوباري بإغلاق طريق الحقول النفطية، إذا لم يتم توفير الوقود بصورة مستمرة للبلدة بشكل خاص والجنوب بشكل عام. وتؤدي هذه الطريق إلى حقلي الشرارة والفيل، وهما من أكبر الحقول النفطية في ليبيا.