نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس ترد على وزير التعليم العالي

ردت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس على تصريحات وزير التعليم العالي عمران القيب التي قال فيها إنه تم تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس.

وأكدت النقابة في بيان لها أن الإفراجات على المرتبات الموقوفة مازال متعثرا كما أن الإجازات العلمية مازالت متوقفة وكذلك الإيفاد للمؤتمرات العلمية كما لم يتم فصل الادارة المالية لأعضاء هيئة التدريس أو إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أو سداد المستحقات المالية المتراكمة من 2014.

وأشارت النقابة إلى أن المطابقة والتسويات مازالت تواجه عراقيل من وزارة المالية كما أن المتقاعدين لم تتم تسوية مستحقاتهم المالية.

ولفتت النقابة إلى أن ميزانية البحث العلمي صفر بالإضافة إلى عدم انتظام بداية ونهاية العام الجامعي حيث يعمل أعضاء هيئة التدريس في فترة الأجازة السنوية

وفيما يتعلق بالقرار 126 تم تطبيق جزء علاوة التدريس فقط كما أن العلاوة السررية للكليات الطبية متوقفة.