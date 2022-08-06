افتتاح مقر مفوضية الكشافة والمرشدات بزوارة

العنوان-زوارة

افتتح وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، فتح الله الزني، الجمعة، مقر مفوضية الكشافة والمرشدات بزوارة؛ وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة والتطوير.

بحسب بيان وزارة الشباب يأتي ذلك ضمن مشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية التي أطلقتها الحكومة.

وأعرب الزني عن “سعادته بعودة الحياة إلى هذا المرفق الشبابي الحيوي والهام لليافعين والشباب بالمنطقة والذي يعد مركزاً لإعداد القيادات الشابة وبناء قدراتهم”، مشيداً بالدور الهام لقيادات ومنتسبي الحركة في خدمة الوطن.

حضر حفل الافتتاح قائد المفوضية ومدير مكتب الشباب بالبلدية وبحضور قيادات ومنتسبي مفوضية زوارة للكشافة والمرشدات.