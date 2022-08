اردوغان وبوتين يؤكدان على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية في ليبيا

ليبيا – اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة بمدينة سوتشي الروسية، حيث استغرق الاجتماع 4 ساعات.

وأكد الرئيسان وفقاً لوكالة “الأناضول” خلال بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما على أهمية العلاقات القائمة على الثقة بين تركيا وروسيا في إرساء الاستقرار إقليميا ودوليا.

وبشأن ليبيا، أكد الرئيسان التزامهما الراسخ بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأشارا إلى أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية على أساس أوسع توافق ممكن بين الليبيين.

كما جدد أردوغان وبوتين دعمهما للعملية السياسية المتواصلة برعاية الأمم المتحدة ومبنية على الدور القيادي لليبيين.

