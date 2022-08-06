وزير الصحة: إرسال 21 حالة حرجة للعلاج في الخارج جراء حادث بنت بية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أن إجمالي الحالات الحرجة المصابة جراء انفجار صهريج وقود في بنت بية بلغ 21.

وبين أبو جناح أنه جرى اليوم السبت إرسال الدفعة الخامسة والأخيرة التي تضم 4 حالات إلى إيطاليا لتلقي العلاج بالإضافة إلى مصابين آخرين جرى إرسالهم في وقت سابق إلى تركيا وتونس وإسبانيا لتلقي العلاج.

وأشار أبو جناح إلى أن الإصابات التي لازالت داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس ليست حرجة وتتلقى العلاج اللازم لها.

ولفت وزير الصحة المكلف إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع كافة الحالات التي تتلقى العلاج في الخارج وتوفير كافة احتياجاتهم.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الحلات التي استقبلتها مستشفى الحروق والتجميل طرابلس بلغ 35 حالة منها 6 حالات توفيت متأثرة بإصابتها و8 حالات غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء و4 حالات أرسلت للعلاج في إسبانيا ومثلهم في إيطاليا و7 حالات إلى تونس و6 حالات إلى تركيا.