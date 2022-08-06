بنغازي 06 أغسطس 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للارصاد الجوية عبر نشرته الدورية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة؛ بداية من اليوم السبت ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا ، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ .

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى فليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة على غدامس والحمادة والجفرة بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس:

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:24). (وال) ف و/ ر ت

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