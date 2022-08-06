بنغازي 06 أغسطس 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للارصاد الجوية عبر نشرته الدورية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة؛ بداية من اليوم السبت ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على اغلب المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا ، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ .
الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى فليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة على غدامس والحمادة والجفرة بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.
الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.
مدينة طرابلس:
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:01)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:24). (وال) ف و/ ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
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